Humboldt und Co. : Was wir von den großen Reisenden lernen können

Der Chimborazo in Ecuador: Schon Humboldt versuchte sich an dem vereisten Vulkan - und scheiterte. Foto: Philipp Laage/dpa-tmn

Berlin Persönlichkeiten wie Alexander von Humboldt und Bruce Chatwin gehören zu den berühmtesten Reisenden überhaupt. Viele ihrer Gedanken und Einsichten sind bis heute lehrreich, um die Welt zu entdecken.

Es war Ende 1831, als das Vermessungsschiff „Beagle“ in England auf eine Weltumseglung ging, die annähernd fünf Jahre lang dauern sollte. Mit an Bord: der junge Charles Darwin (1809-1882). Er skizzierte Tiere und Landschaften mit wissenschaftlicher Schärfe, sammelte Pflanzen, Steine und jede Menge Erkenntnisse.

Auf San Cristóbal ging der Forscher das an, was wir nunmehr ein Mikro-Abenteuer nennen („Eine Nacht schlief ich am Ufer auf einem Teile der Insel“) und sah alle Strapazen durch seine Eindrücke entschädigt: „Der Tag war glühend heiß und die Kriechen über die raue Fläche und die verwirrten Dickichte sehr ermüdend; ich wurde aber durch die fremdartige zyklopische Szenerie reichlich belohnt.“

Darwin berauschte sich an der „Großartigkeit von Brasilien“, der „vollkommensten Eleganz“ von Mauritius, der Exotik Tahitis. Dabei war der begnadete Naturforscher ursprünglich studierter Theologe. Das zeigt, wie ein Aufbruch in die Ferne dazu beflügeln kann, sich zu wandeln, zu wachsen, seine innere Stimme zu ergründen – ja bei sich selber anzukommen. Und sei es über den Umweg Südamerika oder Südsee. Ein wichtiges Reisemotiv dieser Tage.

Es ist oft nur ein Detail, das genügt, um Fernweh zu wecken. „Im Wohnzimmer meiner Großmutter stand ein kleines Schränkchen mit einer Glastür, und in dem Schränkchen befand sich ein Stück Haut.“ So beginnt sein weltberühmtes Reisebuch „In Patagonien“.

Das Bild jenes ledrigen, borstenhaarigen Hautfetzens, das mit einer Nadel an einer Postkarte befestigt war und von einem Riesenfaultier namens Mylodon stammte, ließ den Briten Bruce Chatwin (1940-1989) nicht mehr los. Es entfachte eine unbestimmte Sehnsucht, einen Traum, so wie man sich nun durch ein einzelnes Foto auf Instagram inspiriert fühlen mag.

Chatwin brach in die Heimat des ausgestorbenen Tieres auf: nach Patagonien, in jene entlegene Großregion in Südamerika, in der die Weite alles aufzusaugen scheint, was sich in ihr bewegt.