„Expo 2020“ : Was wird aus der Weltausstellung in Dubai?

Was wird aus der Weltausstellung in Dubai?

„Expo 2020“: Die Weltausstellung in Dubai wurde wegen Corona zwar ein Jahr verschoben, trägt aber noch ihren alten Namen. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Dubai Am 1. Oktober sollen die Tore für Millionen Besucher öffnen: Dubai will die verschobene Expo zum ersten globalen Massenevent nach der Pandemie machen. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Ein Ortsbesuch.

In der Hitze der Wüste wirken die Hinweisschilder wie Schnee von gestern. „Expo 2020“ steht überall, ganz so, als warte Dubai auf eine Zukunft, die schon Vergangenheit ist. Doch der Blick richtet sich voraus. Der Name für die wegen Corona um ein Jahr verschobene Weltausstellung ist derselbe geblieben.