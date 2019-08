Neues aus der Reisewelt : Wassersport, Nacht der Lichter, Speckfest

Kite-Surfing und andere Wassersportarten stehen beim „Waterz“-Festival im dänischen Hvide-Sande im Mittelpunkt. Foto: Jess Porse/Brian Engblad/ilostawavein79.com/dpa-tmn.

Wassersportfestival an der dänischen Nordsee</p><p>Hvide-Sande Surfen, Windsurfen, Kitesurfen, Wakeboard, SUP und Kajak fahren - im dänischen Hvide Sande an der Nordsee steht vom 06. bis zum 14. September der Wassersport im Mittelpunkt. Auf dem Programm des „Waterz“-Festivals stehen zahlreiche Wettbewerbe für Anfänger und Vollprofis.

Highlights sind die Windsurf-Wettbewerbe der PWA World Tour und die Langstrecken-Challenge, bei der bis zu 400 Wind- und Kitesurfer zum Ringkøbing Fjord und wieder zurück fahren (www.waterz.dk).

Nacht der Lichter auf Island

Wenn die hellen Sommernächte den dunkleren Herbsttagen weichen, findet auf Island das Kulturfestival „Nights of Lights“ statt. In Reykjanes stehen vom 4. bis zum 8. September mehr als 100 Veranstaltungen auf dem Programm - von einem Konzert des Isländischen Symphonischen Orchesters über Singveranstaltungen für Kinder bis hin zu einem großen Open-Air-Konzert. Den Abschluss bildet ein großes Feuerwerk ( www.ljosanott.is/en ).

Südtiroler Speckfest