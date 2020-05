Neues aus der Reisewelt : Wattwanderungen an der Nordsee sind erlaubt

Wattwanderung zwischen Dagebüll und der Hallig Langeneß - solche Führungen sind jetzt wieder erlaubt. Foto: Christian Charisius/dpa/dpa-tmn

Wattführungen in Schleswig-Holstein wieder erlaubt</p><p>Tönning Für Urlauber gibt es wieder mehr zu sehen und zu entdecken - zum Beispiel an Schleswig-Holsteins Küste oder in Hessen. Und bald könnte auch ein Besuch Athens ein ganz neues Erlebnis sein.

Wattführungen sind in Schleswig-Holstein wieder erlaubt. Unter Schutz- und Hygienemaßnahmen werden wieder Watt- und Gästeführungen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer angeboten, wie die Nationalparkverwaltung mitteilte. Voraussetzung sei unter anderem die Einhaltung der Abstandsregeln sowie eine Auflistung der Kontaktdaten der Teilnehmenden. Mögliche seien Gruppen mit bis zu 50 Teilnehmern, sagte eine Sprecherin. „Es dürfen nur registrierte Personen an der Wattführung teilnehmen.“

Interaktive Karte online mit Ausflugszielen in Hessen

Ausflugsziele und Freizeitaktivitäten in Hessen sollen Urlauber mit Hilfe einer neuen Service-Webseite leichter finden können. Auf www.sommerinhessen.de können Nutzer auf einer interaktiven Karte nach Museen, Sehenswürdigkeiten, Tierparks, Freiluft-Aktivitäten und Gästeführungen suchen. Alle Angebote seien unter Berücksichtigung der aktuellen Lockerungsmaßnahmen sowie Hygiene- und Abstandsregeln erlebbar. Die Initiative stammt unter anderem vom Hessischen Tourismusverband.

Athen wertet sein Stadtzentrum auf