Besinnliches Wandern Wege zum Trend: Das Angebot an Achtsamkeitspfaden wächst

Es gibt auch kommerziell ausgerichtete Ansätze in Verbindung mit Retreats sowie Initiativen von Gemeinden. Im Frühjahr 2024 ist etwa im Nordschwarzwald in Schömberg ein Kur- und Heilwald eröffnet worden, zu dem Themenwege und Stationen wie Waldbaden, „Pfad der inneren Stärke“ und „Auf gut Glück - Impulse und Gedanken zum Thema Glück“ gehören. Auch international sind die Pfade in Mode, wie beispielsweise der „Mindful.Latemar“ in den Dolomiten, der als erster Achtsamkeitsweg in den Alpen beworben wird.