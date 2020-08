Wasser verunreinigt : Wegen Coli-Bakterien zwei Badestellen in Cuxhaven gesperrt

In der Grimmershörnbucht und am Sahlenburg-Strand wurde der Grenzwert für Coli-Bakterien überschritten. Foto: Ingo Wagner/dpa/Archiv

Cuxhaven Damit Strandgäste sicher baden können, wird auch in Cuxhaven die Wasserqualität regelmäßig überprüft. An zwei Strandabschnitten sind nun zu viele Coli-Bakterien gemessen worden. Beide Orte wurden vorerst gesperrt.

In Cuxhaven sind zwei Badestellen wegen einer möglichen Verunreinigung vorübergehend gesperrt worden. In der Grimmershörnbucht und am Sahlenburg-Strand sei der Grenzwert für Coli-Bakterien überschritten worden, sagte ein Sprecher der Stadt am.