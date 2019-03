später lesen 2000 Passagiere betroffen Wegen Software-Panne streicht Lufthansa Flüge Teilen

Wegen Software-Problemen bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) will die Lufthansa am Montag (25. März) am Frankfurter Flughafen 22 Flüge streichen. Dies bestätigte eine Sprecherin am Montagmorgen. dpa