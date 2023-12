Stauprognose Weihnachten auf der Autobahn: Wann es wo wie voll wird

Freitag (22 Dezember): Ein erster Stauhöhepunkt kann erreicht werden, wenn die übrigen Bundesländer nach der Schule in die Weihnachtsferien starten. Die Verkehrsclubs rechnen entsprechend den ganzen Tag über mit sehr vollen Straßen - und zwar auf den Autobahnen, rund um die Ballungszentren und in den Innenstädten, wo es bereits am Vormittag schwer werden könnte, noch einen Parkplatz zu bekommen.