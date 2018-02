später lesen Schneehöhen im Überblick Weiterhin sehr gute Schneeverhältnisse FOTO: Peter Steffen FOTO: Peter Steffen Teilen

In den deutschen Wintersportgebieten sind die Schneeverhältnisse weiterhin gut. In den Alpen liegt in allen Höhenlagen eine schöne Schneedecke, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilt. dpa