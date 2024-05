Stauprognose Weiterhin viele Urlauber auf vollen Straßen unterwegs

In manchen Bundesländern gehen die Pfingstferien zu Ende und einige Menschen können sich mit Fronleichnam als Feiertag ein verlängertes Wochenende nehmen. ADAC und Auto Club Europa (ACE) rechnen am kommenden Wochenende (31. Mai bis 2. Juni) mit stark belasteten Rückreiserouten im Süden Deutschlands - Höhepunkt voraussichtlich am Samstag.