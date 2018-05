später lesen Schlauer reisen Welches Land hat die meisten Zeitzonen? FOTO: Jens Schierenbeck FOTO: Jens Schierenbeck Teilen

Twittern

Teilen



Wer eine Flugreise zum Beispiel in die USA oder nach Asien unternimmt, muss die Uhr umstellen - zurück in Richtung Westen, vor in Richtung Osten. Das hängt damit zusammen, dass es auf der Erde 24 verschiedene Zeitzonen gibt. dpa