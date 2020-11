Fake-Angebote erkennen : Wenn Betrüger Ferienwohnungen anbieten

Bremen/Kehl Die Fotos im Internet sehen vielversprechend aus: Die perfekte Ferienwohnung. Doch manchmal gibt es die angepriesenen Unterkünfte gar nicht. Woran Sie Fake-Angebote auf Buchungsplattformen erkennen.

Daher rät sie - die Angaben sollten plausibel sein: Steht etwa bei einer Unterkunft auf Sylt „Angeln am See möglich“, sollte man skeptisch sein. „Am besten prüfen Verbraucher, ob das angebotene Objekt wirklich existiert“, empfiehlt die Verbraucherschützerin. Dafür können sie etwa die Adresse bei Google Maps eingeben.

„Es ist also gar nicht so einfach, solche Fake-Angebote auf Buchungsportalen zu erkennen“, sagt Wahl. „Denn anders als bei Online-Shops sagt beispielsweise ein vollständiges Impressum der Seite nur begingt etwas über den einzelnen Anbieter aus“, erklärt er.

Beide Experten sind sich einig: am besten zahlen Kunden per Kreditkarte, per Lastschrift oder direkt vor Ort. So können sie das Geld über den Kreditkartenanbieter oder die Bank zurückholen - oder vor Ort sicher sein, dass es die Unterkunft gibt.