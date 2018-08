später lesen Inzwischen 16 Tote West-Nil-Fieber in Griechenland ausgebrochen FOTO: Andreas Lander FOTO: Andreas Lander Teilen

Twittern

Teilen



Die Zahl der in diesem Jahr am West-Nil-Fieber gestorbenen Menschen ist in Griechenland innerhalb einer Woche um 5 auf nun 16 gestiegen. Das teilte eine Sprecherin der Behörde Keelpno der staatlichen Nachrichtenagentur ANA-MPA mit. dpa