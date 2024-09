Vermehrt Fälle in Italien West-Nil-Virus in Europa: Wo Mückenschutz wichtig ist

Häufig betroffen in Europa sind laut Robert Koch-Institut ( RKI) neben Italien auch Gebiete in Griechenland und Frankreich, weite Teile des Balkans, Teile von Rumänien, Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Österreich und der Türkei. In Regionen Südspaniens wurden 2024 ebenfalls Infektionen gemeldet, zeigt eine Übersicht des European Centre for Disease Prevention and Control.