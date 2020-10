Neue Besucherattraktion : Whisky in der Schweiz: Weltweit höchste Destillerie öffnet

St. Moritz In der Schweiz können Touristen bald eine Whisky-Destillerie in mehr als 3000 Metern Höhe besichtigen - und dort neben dem Ausblick auf die Berge auch Führungen und Degustationen genießen.

Vom Dezember 2020 an sollen Besucher den Whisky probieren können. Die Führungen mit einer anschließenden Degustation finden immer freitags und samstags jeweils am Vormittag und am Nachmittag statt. Von der Bergstation des Corvatsch aus haben Besucher außerdem eine Aussicht auf das Berninamassiv mit dem Biancograt und die Oberengadiner Seen.