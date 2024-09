Niederlande Wie die Tulpe nach Holland kam: zu Besuch in Leiden

Die Geschichte ist gut, findet auch Elstak, und doch war es wohl eher so, dass Wilhelm von Oranien gut ausgebildete Beamte brauchte. Und dass der neue protestantische Glaube Theologen benötigte, die ihn verkünden konnten. Auch gab es damals schon einen Fachkräftemangel in der Medizin. Jedenfalls wurde am 8. Februar 1575 die Universität Leiden gegründet, die erste in den Niederlanden. Und weil die Mediziner Heilpflanzen brauchten, wurde bald darauf ein Botanischer Garten angelegt - auch das eine Investition in die Zukunft, wie sich noch zeigen sollte.