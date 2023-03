Monatelang unterwegs Wie ein junger Mann mit Behinderung die Welt bereist

Hautnah erleben die beiden auf ihrer Reise, ob und wie Inklusion in anderen Teilen der Welt gelebt wird. „Die barrierefreiste Stadt ist Singapur“, sagt Wiefelspütz. „Da mussten wir keine einzige Treppe überwinden.“ Die größte Hilfsbereitschaft haben sie in Asien erfahren. „Leute sind teilweise auf der Straße auf uns zu gesprintet, um uns zu helfen“, berichtet Källner. In Vietnam aber etwa stehe Inklusion noch ganz am Anfang. Vor Ort suchen sie Kontakt zu Behindertenorganisationen und wie in Sydney zu einer behinderten Influencerin, um sich auszutauschen.