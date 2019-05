Auf Schienen ins Ausland : Wie man Bahnfahrten durch Europa bucht

Eberswalde Wer für 30 Euro von Berlin nach London fliegen kann, denkt über eine Zugfahrt meist gar nicht erst nach. Mit der Bahn in Europa zu reisen ist eher ungewöhnlich.

Die erste Anlaufstelle, um passende Verbindungen aus Deutschland zu finden, ist die Deutsche Bahn . Einen Überblick gibt die Online-Fahrplanauskunft, die auch internationale Direktverbindungen anzeigt - aktuell in 150 europäische Städte. Neben den Nachbarländern auch nach Italien, Kroatien, Slowenien, Ungarn, Schweden und in die Slowakei. Auch eine Verbindung über Brüssel nach London ist ausgewiesen. Für all diese Ziele bietet die Bahn Sparpreise an, teilweise schon ab 19,99 Euro.