Luxus oder Expedition : Wie man das passende Kreuzfahrtschiff findet

Expeditionsschiffe wie die Roald Amundsen von Hurtigruten führen Reisende in abgelegene Regionen. Foto: Hurtigruten.

Berlin Auf den Spuren legendärer Seefahrer, unter vollen Segeln jenseits gängiger Routen. Expedition in die letzten Naturrefugien oder Party auf See: Längst bieten Kreuzfahrten mehr als Welterkundung ohne Kofferpacken.

Rund 370 Schiffe nehmen ihre Passagiere in Häfen rund um den Globus auf. Sie legen Schwerpunkte auf Abenteuer, elegante Bequemlichkeit, Genuss, Fitness, Unterhaltung oder nostalgische Ozeanüberquerung. Doch welches Schiff ist das Richtige?

Auf Großschiffen ist Essen meist stets verfügbar. Man hat die Wahl zwischen Dinner an reservierten Tischen oder zwanglosem Speisen vom Buffet und Fastfood. Vor allem aus steuerlichen Gründen und um Lohnkosten zu sparen, fahren die Schiffe nicht unter deutscher Flagge, Bordsprache und Gepflogenheiten sind aber deutsch.

Generell ist die Auswahl unter Schiffen, die im deutschsprachigen Raum angeboten werden, fast viermal so groß. Hier treffen die Nationen aufeinander, man spricht Englisch und ist meist mehrsprachig. Bordwährung ist bei nichteuropäischen Reedereien der US-Dollar.

Was bieten große Schiffe?

Die Bandbreite reicht von leger und sportlich bis klassisch elegant-luxuriös. Sport, Kultur und Wellness gibt es auf allen Großschiffen. Die Symphony of the Seas fasst auf 18 Decks etwa 6000 Passagiere. Das größte deutschsprachige, die Aida Nova, kommt auf 5000 Passagiere. Schlange stehen kann da zum Urlaubsalltag gehören.

Sie können auch kleinere Häfen anlaufen, und ihre Routen sind flexibler. Mit bis zu 400 Passagieren an Bord erzeugen sie keinen „Overtourism“-Eindruck wie die Megalinern in Venedig, Barcelona oder Dubrovnik. An Bord herrscht eine eher familiäre Atmosphäre.