Umweltbewusst reisen : Wie man nachhaltige Hotels findet

Nicht jede Unterkunft, die ein „Eco„ im Namen trägt, ist auch wirklich nachhaltig. Foto: Christin Klose/dpa-tmn.

Berlin Hotelkette, familiengeführte Pension oder Öko-Resort? Das Verhalten der Urlauber vor Ort bleibt nicht ohne Folgen für Umwelt und Bevölkerung. Doch es ist nicht einfach, eine wirklich nachhaltige Unterkunft zu finden.

Weiterleiten Drucken Von Christina Weise, dpa

Es gibt mittlerweile Siegel, Zertifikate und Labels - ein bisschen wie im Supermarkt. Nicht alle sind seriös. Zunächst sind regionale, spezialisierte und internationale Zertifikate zu unterscheiden. Manche orientieren sich an ökologischen Kriterien, andere decken alle drei Säulen der Nachhaltigkeit ab, also auch soziale und wirtschaftliche Faktoren. Einen guten Einblick in die Welt der Öko-Labels bietet der Wegweiser durch den Labeldschungel . Und es ist wichtig, erst einmal die Beschreibung des Labels zu lesen. Was sind die Kriterien?

„Das Label sollte von einem neutralen Dritten zertifiziert sein. Ist dies nicht transparent, ist es nicht seriös“, erläutert Randy Durband, Hauptgeschäftsführer des GSTC. Der Rat ist der größte internationale Interessenverbund für nachhaltigen Tourismus und prüft, wer und was hinter einem Label steht.

Kleinigkeiten zählen

„Grundsätzlich ist jedes Hotel vorzuziehen, das sich für ökologische und soziale Standards einsetzt, und dies in seiner Philosophie auch deutlich zum Ausdruck bringt“, sagt Petra Thomas, Geschäftsführerin des Forums Anders Reisen, einem Zusammenschluss von nachhaltigen Reiseunternehmen. „Wichtig ist aber natürlich die Ernsthaftigkeit der Umsetzung.“

Vor Ort lässt sich die Nachhaltigkeit der Unterkunft nicht gleich so leicht erkennen. Viele Kleinigkeiten machen den Unterschied. Liegen ungefragt in jedem Zimmer Plastikschlappen, in Plastik verpackt? Gibt es einzeln verpackte Seifen? Läuft die Klimaanlage beim Betreten des Zimmers? Werden die Handtücher gewechselt, obwohl der Urlauber deutlich gemacht hat, dass das nicht nötig ist? Passen Architektur und Baumaterial in die Umgebung? Liegt die Unterkunft in einem trockenen Gebiet und hat dennoch einen großen Pool?

Häufen sich solche Beobachtungen, sollte man als Gast nachfragen und darauf hinweisen. Besonders, wenn die Unterkunft ein Umweltzertifikat hat. Zeigen Gäste, dass ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist, können Hotelbetreiber nachziehen und etwas ändern.

Sind Öko-Hotels ein Rundum-Sorglos-Paket?

Es gibt oft Widersprüche. „Einige Öko-Lodges liegen in entlegenen Gebieten, in die man beispielsweise mit dem Hubschrauber kommt. Das ist nicht nachhaltig“, sagt Monshausen. Viele Unterkünfte nennen sich selbst „Eco-Lodge“ oder ähnliches. Doch auf den Namen können Urlauber nicht unbedingt vertrauen. Es geht auch um kulturelle und wirtschaftliche Aspekte. Bezieht die Unterkunft die lokale Bevölkerung mit ein? Werden Tipps für Restaurants außerhalb des Hotels gegeben und lokale Führer vermittelt?

Familienbetrieb statt Kette

„Wenn die Häuser tatsächlich den ökologischen Gedanken in allen Bereichen leben, ist das eine gute Basis“, sagt Thomas. „Wir empfehlen inhabergeführte Unterkünfte in der Hand von lokalen Betreibern statt internationale Hotelketten. So kommt das Geld direkt vor Ort an.“ Das fördere lokale Wirtschaftsstrukturen.

Eigene Ansprüche in Frage stellen

Für Urlauber stellt sich die Frage: Müssen sie ihre Vorstellung von Urlaub komplett neu definieren, wenn sie nachhaltig übernachten wollen? Jein. „Ein durchdachtes, nachhaltiges Management kann viel bewirken, ohne dass der Gast auf Standards verzichten muss“, sagt Monshausen. Dennoch fordert der Nachhaltigkeitsgedanke auch die Mitarbeit der Touristen. „Nachhaltig zu reisen bedeutet, aufmerksamer zu sein, Dinge infrage zu stellen und bewusste Entscheidungen zu treffen“, sagt Prof. Klemmer. Eine solche Frage kann sein: Brauche ich überhaupt unbedingt eine Klimaanlage und einen Pool?

Petra Thomas ist Geschäftsführerin des Forums Anders Reisen. Foto: forum anders reisen/dpa-tmn.

Prof. Louisa Klemmer ist Dozentin für Tourismusmanagement an der Hochschule Harz. Foto: Hochschule Harz/dpa-tmn.

Nachhaltig unterwegs, am besten ohne Flieger: Umwelt- und Klimaschutz ist auch beim Urlaub ein wichtiges Thema. Foto: Philipp Laage/dpa-tmn.

Ausritt in die Wüste: Nachhaltige Unterkünfte erkennt man auch daran, dass sie Ausflüge lokaler Guides empfehlen - damit diese am Tourismus mitverdienen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn.