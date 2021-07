Nachhaltiger leben : Wie sich Plastikmüll auf Reisen vermeiden lässt

Plastikmüll am Strand von Ko Sichang in Thailand: Reisende können aktiv dazu beitragen, das Müllproblem nicht noch größer zu machen. Foto: Christoph Sator/dpa/dpa-tmn

Berlin Urlauber sind auf der Suche nach perfekten und traumhaften Landschaftseindrücken. Die Wahrheit ist jedoch oft, dass die Natur immer mehr mit Plastik vermüllt ist. Weglaufen bringt nichts.

Wie das genau geht, erklärt der WWF in einem kleinen Ratgeber für Touristen. Wichtige Schritte stehen schon vor dem Urlaub an: So können Urlauber eine Trinkflasche oder einen Thermobecher von zu Hause mitnehmen, um vor Ort keine Wasserflaschen aus Plastik kaufen zu müssen. Mehrwegflaschen für unterwegs gibt es dem WWF zufolge auch mit integriertem Filter für verunreinigtes Wasser.

Am Urlaubsort sollten sich Reisende dann nach der Qualität des Leitungswassers erkundigen. Im Süden Europas stehe das Wasser aus dem Hahn oft in Verdacht, nicht trinkbar zu sein, so der WWF. Das ist aber meist nicht richtig. Unterwegs lässt sich die eigene Flasche häufig an öffentlichen Trinkbrunnen füllen.