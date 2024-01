Erlebnisreicher City-Trip Wie Sie in 6 Schritten eine aufregende Städtereise planen

1. Die Mischung macht's: Am besten Bargeld, Girokarte und Kreditkarte mitnehmen. Mit der Girokarte können Urlauber in der gesamten EU Geld abheben und Einkäufe bezahlen. Für ein Land außerhalb der Eurozone gehört eine Kreditkarte ins Reisegepäck. Denn mit zu viel Bargeld in der Tasche ist man ein aussichtsreiches Opfer für Taschendiebe.