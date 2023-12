Grün auf der Piste Wie viel Öko geht bei der Skiausrüstung?

Außer, man denkt schon in der Produktion an später - so wie Rossignol. Die Marke will sich mit ihrem neuen Skimodell Essential gar zur „Recycling-Referenz in der Ski-Industrie“ machen. Die Struktur des Skis ist auf Wiederverwendung der Materialien ausgelegt. Rossignol verspricht eine gegenüber traditionellen Ski zehnfach bessere Recyclingfähigkeit.