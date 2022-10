Neues aus der Reisewelt : Wie wär's mit Regenwald-Action oder einer Schimpfwort-Schau?

In luftiger Höhe durch einen der ältesten Regenwälder der Erde: Das geht im neuen Park von Treetops Adventure im Norden Queenslands. Foto: Treetops Adventure/Tropical North Queensland/dpa-tmn

Dynamische Skiliftpreise in Silvretta Montafon

Die Preise werden demnach, abhängig von Faktoren wie der jeweiligen Nachfrage, täglich neu berechnet. Profitieren sollen den Angaben nach unter anderem Frühbucher. Weiterhin zu Festpreisen zu haben sind nur Saison- und Jahreskarten. Auch andere Alpen-Skigebiete setzen auf dynamische Preise, zum Beispiel Zermatt in der Schweiz.

Neuer Baumwipfelpark in australischem Regenwald

Port Douglas - Im Daintree Nationalpark im Norden Queenslands hat ein neuer Baumwipfelpark eröffnet. An Ziplines und über Hängebrücken können Australien-Urlauber dort einen der ältesten Regenwälder der Erde aus luftiger Höhe erkunden, wie die regionale Tourismusagentur mitteilt. Der vom Anbieter Treetops Adventure betriebene Park liegt in Cape Tribulation, rund zwei Stunden Autofahrt nördlich von Port Douglas.

Ausstellung über Schimpfwörter in Halle

Halle - Eine Ausstellung über Schimpfwörter gibt es ab Ende Oktober in Halle an der Saale zu sehen. Der Titel lautet „Die Kraft der Sprache. Spotten - Schmähen - Schelten“ und es soll vor allem um die Herkunft von Schimpfwörtern sowie um die Funktion und Wirkung des Schimpfens gehen, wie die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mitteilt, in deren Löwengebäude im Stadtzentrum die Ausstellung ab 28. Oktober bis Ende März zu sehen ist.