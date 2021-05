Neues aus der Reisewelt : Wie wäre es mit einer Segelreise oder ein Hausboot-Urlaub

Kreuzfahrt: „Sea Cloud Spirit“ soll im September auslaufen</p><p>Hamburg Von der Segelkreuzfahrt im Mittelmeer über Fotokunst in Schweden bis zum Hausboot-Urlaub in Polen: Drei Tipps für Reisende.

Das Segel-Kreuzfahrtschiff „Sea Cloud Spirit“ soll im Spätsommer erstmals mit Passagieren auf Reisen gehen. Sea Cloud Cruises hat den Dreimaster-Segler endgültig übernommen. Der 138 Meter lange Neubau starte am 14. September von Rom aus zu seiner Jungfernfahrt, teilte die Hamburger Reederei mit. Eigentlich sollte das Schiff schon im April in See stechen. Ursprünglich war die Auslieferung bereits für 2020 geplant gewesen. Die „Sea Cloud Spirit“ für maximal 136 Passagiere ist das dritte Schiff der Reederei neben der „Sea Cloud“ und „Sea Cloud II“. Auch diese Schiffe sollen im Spätsommer nach der Corona-Pause wieder auf Fahrt gehen.