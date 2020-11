Corona-Pandemie : Wieder Quarantäne für Seychellen-Urlauber aus Deutschland

Das Paradies rückt wieder in etwas weitere Ferne: Die Hürden für einen Seychellen-Urlaub sind gestiegen. Foto: Carola Frentzen/dpa/dpa-tmn

Mahé Fernreisen bleiben angesichts der Corona-Pandemie eine heikle Angelegenheit. Die ersten Länder in der Ferne sind zwar wieder zu bereisen - doch die Bestimmungen können sich schnell ändern.

Wer von Deutschland aus auf die Seychellen reist, muss dort nach der Einreise bald wieder in Quarantäne. Vom 16. November an sind sechs Tage in einem dafür vorgesehenen Hotel vorgeschrieben, informieren die Behörden des Inselstaates. Zuerst hatte „touristik aktuell“ darüber berichtet.