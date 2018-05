später lesen Oktoberfest wird teurer Wiesn 2018: Maß-Preis über 11 Euro erwartet FOTO: Felix Hörhager FOTO: Felix Hörhager Teilen

Die Wiesn wird teurer - für die Wirte und in der Folge für die Gäste. Die Stadt München will die Umsatzpacht in diesem Jahr Medienberichten zufolge deutlich erhöhen. dpa