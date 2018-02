später lesen Stauprognose Winterferien bringen mehr Verkehr auf die Straße FOTO: Tobias Hase FOTO: Tobias Hase Teilen

Am ersten Februarwochenende (2. bis 4. Februar) nehmen Autofahrer am besten eine Extraportion Geduld mit auf ihre Fernfahrt. Denn in den fünf Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten die Schüler in die Winterferien. dpa