Verkehrslage am Wochenende Wintersportler brauchen Geduld auf dem Weg in die Skigebiete

Gute Schneeverhältnisse in den Skiorten der deutschen Mittelgebirge und im Alpenraum dürfte viele Wintersportler anlocken. Auf den süddeutschen Autobahnen Richtung Berge könnte es am dritten Wochenende des Jahres also voll werden (19. bis 21. Januar), so der ADAC. Autofahrer sollten Geduld auf diesen Routen mitbringen.