Herberge in Ex-Arrestanstalt Wismar: Im „Kittchen“ sind bald Zimmer frei

Die Zelle misst zwei mal dreieinhalb Meter. Für ein Bad mit Dusche, Toilette und Waschbecken ist trotzdem Platz - schließlich handelt es sich nicht mehr um ein Gefängnis, sondern um die jüngste Übernachtungsstätte in der Ostseestadt Wismar. Am 1. Juni will Christopher Lunke in der ehemaligen Arrestanstalt die Herberge „Das Kittchen“ eröffnen, mit 100 Betten in rund 30 Zimmern.