Deutschlands Bäder : Wo Kurpark auf Thermalbad trifft

Bad Malente-Gremsmühlen Zwischen Ostsee und Allgäu ist Deutschland gespickt mit besonderen Städten: Sie alle tragen ein „Bad“ im Namen und versprechen Erholung durch natürliche Heilmittel. Sechs Tipps für einen Wellness-Trip.

Wer in der kleinen Gemeinde aus dem Zug steigt, findet sich inmitten einer hügeligen, von rauschenden Wäldern und Seen geprägten Landschaft wieder: der Holsteinischen Schweiz. Bereits 1955 als Kneippheilbad zertifiziert, locken bis heute natürliche Wasserquellen zu eiskalten Arm- und Wassertretbecken. Eine Anlage verbirgt sich im Kurpark unweit des Bahnhofs, die beliebteste und reizvollste jedoch direkt am Ufer des Dieksees, an den Spiegelteichen.