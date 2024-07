Skurrile Unterkünfte an Küste Wo Sie an der Nordsee in einer Boje schlafen können

Schlafstrandkörbe lassen sich inzwischen an mehreren Orten an der Küste und auf den Inseln finden, so zum Beispiel in Schillig und Dangast im Kreis Friesland, in Otterndorf im Kreis Cuxhaven oder auf den Inseln Norderney und Wangerooge. Die Spezialkörbe bieten je zwei Schlafplätze für ein romantisches Date im Freien. Gegen Wind und Regen schützt eine wetterfeste Abdeckung, gegen neugierige Blicke lassen sich die Fenster verschließen.