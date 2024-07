Polen „Wolfsschanze“: Reise in eine dunkle Zeit

Ein flaues Gefühl im Magen macht sich breit, an meinen Armen kriecht langsam Gänsehaut hoch, als ich am Eingang der „Wolfsschanze“ stehe. Hier also, an der Zufahrt zum berüchtigten „Führerhauptquartier“ Adolf Hitlers, hat mein Vater vor 80 Jahren Wache geschoben.