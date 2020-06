Urlaub in Südtirol : Wolle, Wärme und Wandern im Sarntal

Urlaub in Südtirol

Rund um den Durnholzer See führt ein malerischer und familientauglicher Wanderweg. Foto: Michael Lange/Tourismusverein Sarntal/dpa-tmn

Sarnthein Das Sarntal hat nicht die spektakulärsten Berge Südtirols. Doch gerade für Familien und Erholungsbedürftige ist die Region eine Reise wert - nicht nur wegen der abwechslungsreichen Wanderwege.

Sarner Toppar sind urgemütliche, handgefertigte Hausschuhe - und eine Beleidigung. „Toppar, kein nettes Wort. Früher wurde gesagt, die Sarner wären immer fünf Jahre hinterher“, erklärt Albert Unterweger in seiner Werkstatt, deren Oberlichter den Blick auf Südtiroler Almwiesen und Wälder freigeben.

Tatsächlich wirkt die Wollmanufaktur fortschrittlich. Und das trotz betagter Maschinen, von denen eine „so alt wie der Papa ist“ - 85 Jahre. Vater Josef war es auch, der in einer Zeit, als alle anderen aufhörten, als Handweber 1968 den Betrieb gründete. „Nachhaltigkeit“ ist das Schlagwort, das Albert Unterweger häufig benutzt. Geduldig erklärt er, wie bei ihm die Sarner Jangger (Jacken), Teppiche, Kissen und noch einiges mehr entstehen - beliebte Mitbringsel.

Unterweger klaubt ein Bündel verarbeitete Schafswolle hervor. Gut fühlt es sich an, minimal ölig. „Bei unserem Waschprozess bleibt etwas Restfett, das ist gut für die Verarbeitung“, also fürs Kämmen, Spinnen, Verstricken und Nähen.

Der Südtiroler ist stolz auf seine Produkte. „Die Wolle ist ein Geschenk.“ In diesem Fall von ausschließlich heimischen Schafen. „Solange es Leute gibt, denen das bewusst ist, können wir das machen.“ Das Geschäft sei eine kleine Nische. Der Sarner Jangger ist in Schnitt und Modell traditionell geblieben.

Ein echtes regionales Naturprodukt sind auch die Öle des Familienunternehmens Eschgfeller . Latsche, Weißkiefer, Lärche, Fichte, Wacholder, Zirbe und Weißtanne landen hier nach dem Destillationsprozess, den man auch besichtigen kann, 100 Prozent naturrein und biozertifiziert in Flaschen und Flakons.

Mit Heugabel und in Gummistiefeln wirkt Christine Eschgfeller keinesfalls wie eine konventionelle Kosmetikerin. Unter dem Holzüberstand in freier Natur legt sie ihre Kundschaft in das Material, das vom Latschenölbrennen übrig bleibt. 50 bis 60 Grad warm ist das wohlige Bett aus den vom Wasserdampf erhitzten Nadeln, Zweiglein und Holzstückchen. Der Geruch liegt irgendwo zwischen ofenfrischen Zimtschnecken und würzig-orientalischem Tabak. Der Blick fällt auf schneegesprenkelte Bergrücken und saftig grüne Wiesen. Natur-Wellness nach Sarntaler Art.