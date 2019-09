Familienurlaub : Woran Sie vor einer Flugreise mit Kindern denken sollten

Berlin Fliegen ist aufregend - vor allem für Kinder, die das erste Mal in ein Flugzeug steigen. Damit die Reise nicht in Stress ausartet, sollten Eltern sich und ihre Kinder gut vorbereiten.

Dass ganz junge Kinder nicht zu weit fliegen sollten, hat verschiedene Gründe: Erst mit 15 Monaten sind sie „durchgeimpft“ und somit vor den gängigen Kinderkrankheiten geschützt. Zudem sind Zeit- und Temperaturumstellung neben dem Flug selbst großer Stress. „Und man weiß nicht, wie die medizinische Versorgung im Zielland ist“, sagt Kahl. An den europäischen Zielen könne man davon ausgehen, dass die Versorgung der daheim zumindest ähnlich ist.

Sind Kinder chronisch krank, Asthmatiker oder herzkrank, müssen die Medikamente im Handgepäck dabei sein. Auch sollten Eltern generell den Impfpass mitnehmen. Und: Aufgrund einer EU-Verordnung brauchen Kinder eigene Reisedokumente mit Fotos, sagt Lufthansa-Sprecherin Sandra Kraft. Wenn die Reise etwa in die USA oder nach Kanada geht, muss der Reisepass biometrisch sein.

Gerade für Wenig-Flieger bietet sich der Gang ins Reisebüro an, um für alle Eventualitäten beim Urlaub mit der Familie gewappnet zu sein. „Bei vielen Fluggesellschaften können Reisebüromitarbeiter auf Wunsch der Kunden vorab Sitzplätze reservieren“, sagt die Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Kerstin Heinen. „Die Reservierung vorab sei besonders für Familien mit Kleinkindern ratsam, damit die Eltern online oder am Flughafen entspannt einchecken können.“

Wer sich im Internet um Flüge kümmert und alles häppchenweise in Eigenregie bucht, sollte nicht an dem Betrag sparen, den die Sitzreservierung kostet - denn gerade in den Sommermonaten sind auch die Linienflüge gut gebucht und dem Bodenpersonal bleibt wenig Spielraum, Familien zusammenzusetzen.