Kein Bussi auf dem Gipfel : Worauf Bergwanderer jetzt achten sollten

Endlich wieder die Wanderschuhe schnüren: Der DAV rät nicht mehr generell von Touren in den Bergen ab. Foto: Hans Herbig/DAV/dpa-tmn

München Mit den Lockerungen der Corona-Einschränkungen in Bayern werden auch Bergtouren wieder möglich. Der Deutsche Alpenverein rät nicht mehr von Wanderungen ab - rät aber zu einigen Verhaltensregeln.

Kein Bussi auf dem Gipfel, im Rucksack Mundschutz und Desinfektionsmittel: Der Deutsche Alpenverein (DAV) sieht Wanderungen in den Bergen nun wieder als vertretbar an - allerdings sollten Bergwanderer einige Regeln beachten:

- Abstand halten: Auf gewohnte Rituale wie Händeschütteln oder Umarmungen am Gipfel sollten Wanderer verzichten. Vorsorglich sollten sie auch Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel mitnehmen.

- Zurückhaltung bei der Tourenplanung: Bergwanderer nehmen sich am besten nicht zu lange oder schwierige Touren vor, auf denen sie Probleme bekommen oder in Not geraten könnten. Auf diese Weise lassen sich Unfälle im Gebirge vermeiden. Der DAV empfiehlt weiterhin auch, stark besuchte Gegenden und Touren zu meiden. Zudem dürften die Landesgrenzen nicht überschritten werden.