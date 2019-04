später lesen Attraktion in der Tiefe Wrack in Griechenland soll zu Unterwassermuseum werden Teilen

In Griechenland sollen Touristen künftig ein Schiffswrack nahe der Insel Alonnisos beim Tauchen erkunden können. Das Peristera-Wrack soll als erstes von vielen untergegangenen Schiffen in der Ägäis in diesem Jahr vom griechischen Kultusministerium als Unterwassermuseum freigegeben werden. dpa