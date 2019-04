später lesen Sonnengruß mit Flausch Yoga mit Lemuren in der englischen Grafschaft Cumbria Teilen

Was ist noch besser als Yoga? Yoga in possierlicher Gesellschaft, dachte sich ein Wellness-Hotel in der englischen Grafschaft Cumbria. Es bietet seinen Gästen daher bald „Lemoga“ an - Yoga mit Lemuren. dpa