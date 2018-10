Zehn Gründe für Sylt im Winter

Die einen wollen immer wieder nach Sylt. Die anderen halten die Insel für einen Haufen überteuerter Immobilien, bevölkert von der besseren Gesellschaft aus Hamburg und Düsseldorf. Irgendwie haben beide Seiten Recht. Von Teresa Nauber, dpa

Aber nicht im Winter. Da zieht es Reich und Schön in die schicken Skigebiete - und jene, die Sylt wegen seiner spektakulären Natur und der Luft lieben, sind unter sich. Zehn Gründe für Deutschlands berühmteste Nordseeinsel bei klirrender Kälte:

1. Das Licht

Oft friert es auf Sylt nicht. Aber wenn, dann verwandelt sich das Watt rechts und links des Hindenburgdamms in eine funkelnde Eiswüste. Und während auf der Uwe-Düne im Sommer die Sonne gleißend am Himmel steht, taucht sie jetzt alles in friedliche Töne: die Dünen bisquitbeige, der Strandhafer zartgrün, das Meer eisgrau, der Himmel zwischen aschfahlen Wolken - champagnerfarben.

2. Die Lässigkeit

„Auf Sylt gibt es keine Frisur, nur Haare.“ So fasst Jutta Vielberg, Leiterin der Pressestelle der Sylt Marketing GmbH, den Style in ihrer Wahlheimat zusammen. Das gilt im Sommer wie im Winter. Wenn einem aber der Wind bei Temperaturen um den Gefrierpunkt um die Ohren pfeift und das Tragen einer Mütze unausweichlich ist, macht es sich gut, wenn alle nach dem Absetzen derselben aussehen wie Struwwelpeter.

3. Die Ausschlaf-Mentalität

Frühstück bis 10.00 Uhr: Jeder kennt diesen Satz. Doch nicht jedem leuchtet ein, warum er im Urlaub um 9.00 Uhr aus dem Bett fallen soll, um noch ein paar Frühstücksreste vom Buffet zu klauben. „Deswegen gibt es bei uns Frühstück bis zum zwei“, sagt Holger Bodendorf, Sternekoch und Inhaber des Hotels „Landhaus Stricker“ auf Sylt. Die gute Nachricht: Nicht nur bei ihm muss sich kein Gast einen Wecker stellen. So lange servieren nämlich viele Hotels auf der Insel die erste Mahlzeit des Tages. Manche gar rund um die Uhr.

4. Die regionalen Spezialitäten

Made auf Sylt - das zieht. Deswegen gibt es immer mehr Produkte, die auf der Insel hergestellt werden. Vom gewöhnungsbedürftigen Wein über Salz aus der Nordsee bis zu Schokolade. In vielen Manufakturen auf der Insel kann man den Machern beim Produzieren zuschauen. Christian Appel etwa röstet in Rantum seinen eigenen Kaffee. Der Laden ist hip eingerichtet, der Kaffee ein Gedicht.

5. Die Teezeremonie

Der Nordfriese trinkt bei jedem Wetter Tee, schon richtig. Dem Festlandmenschen aber schmecken Schietwettertee, Friesenmischung und Sylter Kaminfeuer nach einem Marsch in der Kälte einfach noch ein bisschen besser. Ob man dafür in die gemütliche Kleine Teestube, das moderne Kontorhaus mit wundervollem Blick aufs Land oder die urige Kupferkanne in Kampen geht, spielt eine untergeordnete Rolle.

6. Die Biike brennt

Was dem Festlanddeutschen sein Weihnachten, ist dem Sylter das Biikebrennen. „Zu Biike kommen wirklich alle Kinder nach Hause“, sagt Vielberg. Früher verabschiedeten die Sylterinnen mit den Feuern ihre Männer auf die Walfangschiffe. Heute vertreiben die Sylter mit den Biiken Ende Februar den Winter. Dafür ziehen die Einwohner der Inseldörfer mit Fackeln zu den über Tage sorgsam aufgeschichteten Holzhaufen. Mit einem Tusch entzünden sie die Biike - und singen dazu ihre Heimathymne, „Üüs Sölring Lön“ („Unser Sylter Land“).

7. Der Grünkohl

Wie überall an der Küste steht Grünkohl auch auf Sylt im Winter hoch im Kurs. Nach dem Biikebrennen etwa serviert Claas-Erik Johannsen vom „Benen-Diken-Hof“ den Klassiker „Grünkohl mit alles“. Wobei „alles“ meist salzige Kochwurst, Kassler und Schweinebauch meint.

8. Das geschonte Konto

Sylt ist nicht gerade ein Billig-Ziel. Wer im Winter kommt, profitiert allerdings von speziellen Angeboten. Selbst die sehr edlen Hotels bieten zu dieser Zeit Arrangements an, bei denen man zumindest ein wenig sparen kann. Die Alternative ist eine Ferienwohnung.

9. Die Strandsaunen

Erst bei 90 Grad im Holzhaus schwitzen, dann raus in die salzige Luft am Strand: Auf Sylt geht das auch im Winter. Die Hörnumer Sauna öffnet zumindest auf Anfrage. Die Strandsauna Samoa in Rantum pausiert nur kurz und heizt ansonsten auch an den Winterwochenenden ein. Wer sich traut, kann direkt aus der Sauna ins Meer flitzen.

10. Die Leute

Auch im Winter ist die Insel besucht, keine Frage, aber deutlich weniger als in der Hauptsaison. Und vor allem anders. Wer zu dieser Zeit nach Sylt kommt, sucht Ruhe, will in der Natur sein. Touristenführer Manfred Seeger liebt die Insel zu dieser Zeit. Er empfiehlt auch bei Wind und Wetter einen Marsch um den Ellenbogen, die nördliche Spitze der Insel. Selbst im Sommer ist dort meist wenig los - im Winter verirre sich so gut wie gar keiner dorthin.

