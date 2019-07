Neues aus der Reisewelt : Zeitreise, Doppeldecker, Neuer Terminal

Wachposten vor der Wiedervereinigung: Dank VR-Brillen bekommen Besucher neue Perspektiven von Berlin. Foto: TimeRide.

Virtuelle Zeitreise durch das geteilte Berlin</p><p>Berlin Eine Zeitreise durch das geteilte Berlin können Besucher am Checkpoint Charlie erleben. Am 24. August eröffnet dort ein neuer Standort von TimeRide, teilt der Veranstalter mit. An vier Stationen erhalten Besucher nicht nur Informationen über das Berlin der 1980er Jahre, dank Virtual Reality-Technik können sie die Geschichte hautnah mitbekommen.

Mit einer VR-Brille ausgestattet, bekommen Besucher während einer virtuellen Stadtrundfahrt neue Perspektiven auf die Stadt vor der Wiedervereinigung sowie auf den Grenzübergang, die Mauer und den Alltag in Ost und West. Den Besuchern begegnen auf ihrer Reise auch Zeitzeugen.

Stadtrundfahrten im Doppeldecker durch Fürth

Die fränkische Stadt Fürth in Bayern können Besucher jetzt auf neuen Stadtrundfahrten im Doppeldeckerbus erkunden. Von Juli bis Oktober 2019 werden die einstündigen Fahrten jeweils samstags und sonntags um 15.00 Uhr angeboten. Die moderierten Touren führen entlang der bekanntesten Sehenswürdigkeiten und Plätze, informiert Frankentourismus. Start ist am Centaurenbrunnen am Bahnhofplatz. Bei schönem Wetter öffnen die Busse das Dach.

Neuer Flughafen-Terminal in San Francisco eröffnet