Nordrhein-Westfalen Zeitreise für Touristen im Welterbe Kloster Corvey

Besucher des Klosters Corvey im nordrhein-westfälischen Höxter können künftig mittels einer großen Medienwand in die Geschichte der Welterbestätte eintauchen. Eine 40 Quadratmeter große, gläserne Wand zwischen karolingischem Westwerk und Barockkirche verwandelt sich per Knopfdruck in eine riesige Projektionsfläche.