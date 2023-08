Ausgaben Zürich teuer, Lissabon günstig: Urlaubskosten im Vergleich

Mit 131,63 Euro für den gesamten Warenkorb zeigt sich Portugals Hauptstadt als preiswerteste Metropole im Test. Auch Prag, Berlin und Wien überzeugen in dieser Stichprobe mit vergleichsweise niedrigen Urlaubsnebenkosten. So kostet ein Bier in Prag im Durchschnitt lediglich 2,03 Euro, ein Eis in Wien im Schnitt 1,88 Euro.