Pröller, Arber, Geißkopf Zum Skiurlaub in den Bayerischen Wald FOTO: Tourist-Information St. Englmar FOTO: Tourist-Information St. Englmar

23 Euro für einen Tagesskipass und 8,50 Euro für den Schweinebraten in der Hütte: Ein Winterurlaub im Bayerischen Wald ist natürlich auch deshalb günstiger als in den Alpen, weil das Pistennetz nicht so groß und die Berge nicht so hoch sind wie dort. Von Joachim Hauck, dpa