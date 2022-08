Besondere Veranstaltungsorte : Zwei Flussinseln an Rhein und Main locken mit Kultur

Ludwigshafen Für viele Gäste des traditionsreichen Filmfestivals in Ludwigshafen ist der Veranstaltungsort der größte Star: Die Parkinsel am Rhein. Mit einem besonderen Kulturangebot macht auch eine kleine Insel im Main auf sich aufmerksam.

Wie eine Filmkulisse ragt ein merkwürdiger Turm auf einer Rhein-Insel in Ludwigshafen zehn Meter in die Luft. Steinalt und mit einer kuriosen Uhr: Nicht zwölf Zahlen, sondern nur zehn stehen auf dem Ziffernblatt.

Bis zum 11. September läuft auf der Parkinsel die 18. Auflage des Festivals des deutschen Films. Der Branchentreff mit Vorführungen in Zelten und am Strand hat die Insel weit über die Grenzen von Rheinland-Pfalz bekannt gemacht. „Es fing sehr bescheiden an“, erinnern sich die Macher. „Ohne Stars und ohne roten Teppich.“ Es folgte ein rasanter Aufstieg mit jährlich mehr als 100.000 Besucherinnen und Besuchern.

Ungewöhnliche Geschichte

Wenige Quadratmeter große Insel im Main

Wer in Frankfurt/Main unterwegs ist und die Alte Brücke von Sachsenhausen Richtung Innenstadt überquert, passiert eine nur wenige Quadratmeter große Insel im Main. Auf ihr steht, umschnattert von Enten und Gänsen in verwildertem Grün, ein schmales rotes Haus - die Kunsthalle Portikus. In diesem Sommer ist der Main nicht nur unten, sondern auch oben in der Ausstellungshalle: Der Künstler Asad Raza pumpt für seine Arbeit „Diversion“ (noch bis 25. September) das Wasser des Main ins Museum.