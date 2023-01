Orientierung beim Wandern : Zwölf Kurzwanderwege mit Qualitätssiegel

Acht Kilometer lang, in knapp zwei Stunden zu schaffen: Der Venuspfad Limbach zählt ebenfalls zu den Römerpfaden und trägt nun das Siegel eines Qualitätswanderwegs. Foto: Christian Frumolt/Touristikgemeinschaft Odenwald e.V./dpa-tmn

Kassel Verlässlich markiert, thematisch spannend, landschaftlich abwechslungsreich: Das versprechen die Qualitätswege des Deutschen Wanderverbandes. Ein Dutzend Routen sind jetzt neu dabei.

Unter den ausgezeichneten Wegen ist auch die „Markgrafenrunde“. Sie führt um Wülfersreuth, das höchstgelegene Dorf im Fichtelgebirge im Nordosten Bayerns. In Nordhessen bekam der „Ruhlandpfad“ das Siegel, in Nordrhein-Westfalen der „Zinser Grenzpfad“, der bei Erndtebrück am Südhang des Rothaargebirges verläuft.