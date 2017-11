Musik und andere Zauberei: Hörbücher zum Weihnachtsfest

Das „Sams“ ist zurück - und sehr gespannt darauf, was es mit Weihnachten auf sich hat. Denn bis jetzt hat das wundersame Wesen mit den Wunschpunkten im Gesicht ein solches Fest noch nicht erlebt und fragt Herrn Taschenbier Löcher in den Bauch. dpa

Warum stellen sich die Leute Bäume ins Zimmer? Was sind das für Gestalten mit den Flügeln am Körper? Permanent gibt es Missverständnisse, weil das Sams alles sehr wörtlich nimmt. Der Wortwitz, der sich immer wieder ergibt, ist so angelegt, dass Kinder ab sechs Jahren gut folgen können. Das turbulente und äußerst lustige Hörbuch „Das Sams feiert Weihnachten“ kostet 15 Euro.

Ungewöhnlich und spannend ist die Geschichte „Das Wunder der wilden Insel“ von Peter Brown, die von Freundschaft und Familie handelt: Robotermädchen Roz ist auf einer Insel gestrandet, weil ihr Transportschiff gekentert und mit zahllosen anderen Robotern untergegangen ist. Sie versucht, auf die Inseltiere zuzugehen, doch merkt schnell, dass das nicht so einfach ist. Die tierischen Bewohner der Insel beäugen den neuen Gast der Insel sehr misstrauisch und feinden ihn zunächst an.

Roz spricht nicht ihre Sprache und ist so ganz anders als sie. Doch als das Robotermädchen eines Tages eine kleine Gans rettet, ändert sich alles. Die Geschichte, die von Freundschaft und Familie handelt, wird sehr einfühlsam von Schauspieler Stefan Kaminski gelesen. Sie ist für Kinder ab zehn Jahren gedacht und für 14 Euro zu haben.

Der neue Roman von Racel Joyce heißt „Mister Franks fabelhaftes Talent für Harmonie“. Darin geht es um Frank, der einen kleinen Plattenladen besitzt. Ihm bedeutet Vinyl alles, und er kann sich im Traum nicht vorstellen, so etwas wie CDs zu verkaufen. Frank spielt kein Instrument und kann auch keine Noten lesen, hat aber eine besondere Gabe. Wenn Menschen in seinen Laden kommen, spürt er, welche Musik es gerade für sie sein soll.

Egal, ob sie gerade unter Liebeskummer leiden oder das neugeborene Baby nachts keine Ruhe findet - er findet für jeden die passende Musik. Sein ruhiges Leben gerät aus den Fugen, als vor seinem Laden eine Frau zusammenklappt und er sie mit in seinen Laden nimmt. Sie schafft es, Frank völlig aus dem Gleichgewicht zu bringen. Es entspinnt sich eine Liebesgeschichte voller Missverständnisse. Das Hörbuch erscheint am 29. Dezember für 16 Euro.

Schriftsteller Sten Nadolny wirft im Roman „Das Glück des Zauberers“ einen Blick zurück auf die Entwicklung der Zauberkunst in den letzten 100 Jahren. Mathilda, die Enkelin des steinalten Zauberers Pahroc, ist erst wenige Monate alt, als sie ihm die Brille von der Nase schlägt und er darin ihr Zaubertalent erkennt. Ihm bleibt nun nicht mehr viel Zeit, um Mathilda sein Wissen und seine Lebenskunst zu vermitteln.

So schreibt er zwölf Briefe an seine Enkelin, in denen er versucht, ihr möglichst viel beizubringen. Die Briefe soll Mathilda bekommen, wenn sie groß ist. Die einzelnen Kapitel heißen etwa „Das Schweben und Fliegen“, „Durch die Wände gehen“ oder „Einen langen Arm machen“. Das ungewöhnliche, von Schauspieler Otto Mellies gelesene Briefroman-Hörspiel kostet 15 Euro.

Ganz konkret ums Erleben der Vorweihnachtszeit und des Weihnachtsfestes geht es „In meinem Weihnachtsstrumpf dein Herz“. Es handelt sich um eine sehr persönliche Sammlung von Weihnachtsbriefen großer Persönlichkeiten wie Dietrich Bonhoeffer, Mark Twain oder Heinrich Böll. Letzterer schrieb etwa 1941 als Soldat sehr verliebt an seine Verlobte. Und auch einen Brief von Thomas Mann an seine Tochter Erika gibt es, in dem es sich unter anderem um die Weihnachtszwänge in der Familie dreht. Gelesen werden die prominenten Briefe von den Schauspielern Claudia Michelsen, Christian Baumann und Devid Striesow. Dazwischen erfährt der Zuhörer noch etwas aus dem Leben der Schreiber und teils auch etwas zum Hintergrund der Briefe. Das Hörbuch ist für 15 Euro zu haben.

FOTO: Osterworld Audio

FOTO: Osterworld Audio

FOTO: Der Audio Verlag

FOTO: Der Audio Verlag

FOTO: Argon Verlag

FOTO: Argon Verlag

FOTO: Random House Audio