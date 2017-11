später lesen Kein Wegwerfprodukt So überlebt der Weihnachtsbaum im Topf FOTO: Christin Klose FOTO: Christin Klose Teilen

Alle Jahre wieder erstrahlen zur Weihnachtszeit überall geschmückte Bäume in festlichem Glanz. Doch nicht immer müssen dafür Tannen, Fichten und Kiefern gefällt werden. Der Handel bietet auch eine Auswahl an Nadelbäumen, die in einem Topf wachsen. Von Melanie Öhlenbach, dpa