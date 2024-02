Stiftung Warentest gibt Ratschläge Besser schlafen: So wählen Sie die richtige Matratze aus

Matratzen können in verschiedene Zonen eingeteilt sein, damit zum Beispiel die Schultern in Seitenlage tief genug einsinken. Dazu schreibt Stiftung Warentest: „Eine deutliche und durchdachte Zonierung kann tatsächlich helfen, große und schwere Menschen in Seitenlage gut abzustützen.“ Das sei aber nicht immer so. Eher ungeeignet seien zonierte Matratzen für Heranwachsende, da sich ihre Körpermaße noch verändern.