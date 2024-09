Testbericht von 2024 Welche Craft-Biere bei Stiftung Warentest überzeugen

Craft-Biere gibt es in vielen Sorten und Geschmacksrichtungen. Aber wie steht es um ihre Qualität? Stiftung Warentest hat eine Auswahl an Craft-Bieren untersucht: sechs India Pale Ales (IPA) und sechs Pale Ales. Das sind laut Stiftung Warentest zwei typische Craft-Bier-Sorten (siehe Info). Wie die Produkte getestet wurden und welche es an die Spitze geschafft haben, erfahren Sie in diesem Text.