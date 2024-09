Stiftung Warentest Überraschung im Schulranzen-Test: Diese beliebten Modelle fallen durch

Es ist noch dunkel am frühen Morgen, Nebel hängt in der Luft, es nieselt. Der Verkehr kriecht dahin. Da passiert es: Ein Kind, das gerade aus dem Bus ausgestiegen ist, läuft über die Straße, es winkt seinen Freunden, die auf der anderen Seite stehen, achtet nicht auf die Autos. Zum Glück reflektiert der Schulranzen des Kindes und es fällt auch in der Dunkelheit gut auf – alle Fahrer können rechtzeitig bremsen, bevor es zum Unfall kommt.